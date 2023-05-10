Несподіваний засіб проти забитого стоку: чим розчинити засмічення у раковині

Якщо вода почала йти повільно, скористайтеся простим лайфхаком

Раковини у ванній кімнаті або на кухні можуть забиватися залишками мийних засобів та їжі. Але найчастіший винуватець забитого стоку – волосся. Однак за допомогою несподіваного інгредієнта стік легко прочистити.

Вода знову йтиме швидко, якщо скористатися дієвим лайфхаком проти засмічення в раковині. Про це пише видання Express.

Душові, ванни та раковини періодично можуть засмічуватися. Замість того, щоб викликати професіонала для розблокування зливу, це завдання можна вирішити самостійно, використовуючи підручний продукт – крем для видалення волосся або подібний засіб, призначений для депіляції.

Щоб прочистити раковину від засмічення, видавіть крем із тюбика. Злегка розбавте масу водою. Потім влийте трохи окропу, щоб засіб просунувся трубами. Залишіть приблизно на 30 хвилин. Знову увімкніть гарячий кран. Вода йтиме швидко, оскільки засіб розчинить причину пробки — волосся.

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