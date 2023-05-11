Надійний бабусин метод позбавить мурах: що потрібно зробити

Навали мурах більше не страшні

При всій красі весни та літа у цих пір року є й недоліки. Саме в теплий час активізуються комахи – комарі, бджоли та мурахи, які безцеремонно вторгаються до будинку.

Іноді набридливі комахи здаються незнищенними, незважаючи на існування багатьох засобів для боротьби з ними. Наприклад, дачники користуються ситнепоном, щоб прогнати мурах із плодових дерев. Але найдієвішими зазвичай виявляються перевірені часом бабусині хитрощі проти комах.

Блогер @therealnannyhacks поділилася в TikTok своїм надійним методом недопущення мурах до будинку.

Пенсіонерка радить знайти у дворі мурашник, з якого комахи здійснюють паломництво до вашої оселі. Далі потрібно посипати мурашник сумішшю із двох компонентів, які точно є на кожній кухні. Це сода та цукрова пудра.

Муравйов приваблює солодка цукрова пудра і разом із нею вони поглинають несмачну соду, яка згубно впливає на цих комах.

Якщо ж мурахи проникли в будинок, блогер радить застосувати проти них інший засіб. Позбутися комах допоможе оцет. Просто протріть їм шафи на кухні та стільницю.

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