Швидше позбавтеся цього посуду: що не потрібно зберігати на полицях на кухні

Посуд та столові прилади займають більше місця, ніж ви думаєте

Накопичення предметів, які ви не використовуєте, є основною причиною того, що у вашому будинку немає повного порядку, і вам не вистачає місця для зберігання потрібних речей. Посуд не виняток. Напевно, у вас на кухні і в коморі є багато столових предметів, які ви ніколи не використовуєте.

Хоча б раз на рік варто проводити розхламлення та позбавлятися непотрібних предметів. Як це зробити у випадку з посудом, радить El Mueble.

Зберіть посуд та розділіть на категорії: тарілки, чашки, склянки, келихи, столові прилади та інше. Залишіть тільки ті, якими ви дійсно користуватиметеся у повсякденному житті або на свята.

Позбавтеся розбитого посуду. До цієї категорії належать предмети з тріщинами, браком, надколотий посуд.

Попрощайтеся з одиничними предметами, які ні до чого не підходять. Якщо у вас є нехай і красива тарілка, яка погано поєднується з рештою посуду, найкраще викиньте її, і так ви звільните свій простір.

Викиньте посуд, який дістався вам по акції або в подарунок від торгової марки. Такі предмети рідко бувають якісними та точно не поєднуються з рештою посуду. Також є рекомендація позбутися посуду, який ви купували під час подорожей та відряджень. Він рідко використовується, але займає чимало місця.

Не місце в кухонній шафі келихам, яких залишилося буквально 1-2 штуки з усього набору. Перестаньте зберігати акційні пивні келихи, а також склянки, келихи та чашки, які призначені для напоїв, які ви ніколи не п’єте.

Старомодні столові предмети. Якщо предмети виглядають зношеними й вони не є сімейною реліквією, настав час відправити їх у сміття.

Тупі ножі. У міру використання ножі перестають виконувати свою основну функцію – різати продукти. Іноді їм не допомагає навіть заточення. Знайдіть їм заміну та попрощайтеся з ними назавжди.

Старі таці, тарілки та кошики для фруктів. Залишіть тільки ті, якими ви дійсно користуєтеся і які виглядають пристойно. Решту викиньте.

Великі супниці. Якщо вони вам подобаються, цілком нормально, якщо у вас їх кілька. Але якщо у вас мало місця, в ідеалі краще залишити ті, що вам особливо дорогі.

Паперовий посуд для святкування дня народження. Часто їх використовують на дитячих днях народження та інших святах. Якщо ваші діти підросли, найкраще віддати його тому, хто зможе ним скористатися.

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