Навіщо класти яєчну шкаралупу в пральну машинку під час прання: перевірений нашими бабусями трюк

Незвичайний, але дуже дієвий метод прання

На перший погляд, цей лайфхак може здатися дивним, проте після його використання ваша думка кардинально зміниться. Ще наші бабусі відзначали, наскільки корисною може бути яєчна шкаралупа. При чому не тільки на городі, а й під час прання, щоб відбілити білизну.

Завдяки карбонату кальцію, який містить яєчна шкаралупа, вона має сильну відбілювальну дію, пише santeplus. Це ідеальний прийом, щоб повернути білизну вашому одягу і позбутися непривабливих жовтих плям.

Як відбілити білизну яєчною шкаралупою

Насамперед необхідно простерилізувати шкаралупу. Як це зробити: ретельно промийте їх під водою, намагаючись не зламати. Потім закип’ятіть у каструлі воду і занурте у неї шкаралупу на 5 хвилин, щоб вона ідеально простерилізувалася. Через потрібний час дістаньте їх і дайте їм спокійно висохнути, а після остигання подрібніть їх. Таким чином, ви зможете більш ефективно використовувати їхній абразивний ефект для видалення всіх плям з одягу.

Після цього візьміть мішечок з марлі або старих нейлонових панчіх і висипте в нього подрібнену яєчну шкаралупу. Потім покладіть цей пакет у пральну машину, покладіть білий одяг та запустіть цикл прання, як ви зазвичай робите.

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