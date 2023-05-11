Вода витікатиме за секунди: найпростіший спосіб розблокувати засмічення в раковині

Не витрачайте час на вантуз, а використовуйте ефективну суміш із трьох підручних компонентів

Якщо в раковині, душовій кабіні або ванній не змивається вода або витікає занадто повільно, значить забився стік. Існує багато методів розблокування засмічення, але найпростіший включає використання трьох підручних інгредієнтів.

Скористайтеся дієвим лайфхаком, щоб позбутися засмічення в раковині. Все необхідне знайдеться в будинку, тому йти в магазин побутової хімії не потрібно, пише видання Express.

Причин забруднення каналізації маса, починаючи від залишків їжі, мийних засобів, косметики і закінчуючи волоссям. Важливо діяти швидко, тому щойно помітили проблеми, вживайте заходів.

Щоб прибрати засмічення в раковині, використовуйте три підручні компоненти — харчову соду, столовий укус і воду. Візьміть склянку соди та склянку оцту. Спочатку всипте в раковину харчову соду, потім влийте оцет. Залишіть суміш на пару годин. Після цього закип’ятіть чайник і вилийте в раковину окріп. Нехитрий алгоритм вирішить проблему із засміченням.

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