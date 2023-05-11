Чому білизна жахливо пахне після прання: головна помилка домогосподинь

Багато хто бажає заощадити на нагріванні води

Недосвідчені господині часто вважають, що пральна машина може розв'язати будь-яку проблему, але не стати причиною проблем. Однак, це далеко не так. Якщо регулярно прати речі при неправильних режимах, дуже швидко можуть виникнути питання до самої техніки або прального порошку. Однак слід звернути увагу на інші можливі причини появи смороду на випраних речах.

Розповідаємо, які помилки у виборі режиму можуть призвести до того, що після прання білизна починає неприємно пахнути. Це пов’язано не тільки з вибором швидкого або короткого режиму прання, але й з іншими факторами. Досвідчені домогосподині знають про це, пише pixelinform.

Чому після прання білизна неприємно пахне

Проблема виникає, коли виникає бажання заощадити на витраті гарячої води. Саме через низьку температуру води починають активно розмножуватися бактерії та інші мікроорганізми всередині барабана пральної машини.

Для очищення від патогенних мікроорганізмів, які процвітають у жирному, брудному середовищі, необхідно регулярно використовувати режим з температурою води не менше 90 градусів Цельсія. При цьому важливо пам’ятати, що не всі матеріали можуть витримати прання в окропі, але попри це процедура є необхідною і її потрібно повторювати не рідше одного разу на 3-4 тижні.

Раніше "Телеграф" писав, навіщо потрібно вивертати речі перед тим, як покласти її у пральну машинку. За незнанням одного правила стоїть великий ризик назавжди зіпсувати улюблену річ.