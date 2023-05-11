Тюль знову стане білим: як відбілити його за допомогою звичайної зеленки

Якщо прозорі тканини набули жовтуватого відтінку, не засмучуйтесь

Багато господинь відчувають головний біль через пожовклий тюль, який неможливо відбілити звичайним пранням. Але ви можете уникнути проблеми, використовуючи народний метод відбілювання тюлі, який дозволяє досягти бажаного ефекту всього за 5 хвилин.

Ви зможете відновити його початкову білизну, зробивши кілька простих процедур з використанням зеленки. Про це пише ukr.media.

Підготовка тюлі до особливого прання

Знімаємо тюль і струшуємо його, щоб позбутися пилу. Якщо є стійкі плями, видаляємо вручну, використовуючи мило. Потім замочуємо виріб у холодному мильному розчині на 30 хвилин.

Відбілювання тюлі за допомогою зеленки

Півлітра води кімнатної температури переливаємо в окрему посудину. Розводимо у цій воді 25 крапель зеленки. Після цього проціджуємо отриману рідину через марлю, щоб уникнути фарбування тканини в зелений колір. Об’єднуємо проціджений розчин із 5 літрами води кімнатної температури. Занурюємо тюль у суміш і залишаємо на 5 хвилин, перевертаючи його 2-3 рази за цей час. Добре полощимо матеріал у холодній чистій воді. Від плям і пожовтіння не залишиться і сліду!

Раніше "Телеграф" писав, навіщо потрібно вивертати речі перед тим, як покласти їх у пральну машинку. За незнанням одного правила стоїть великий ризик назавжди зіпсувати улюблену річ.