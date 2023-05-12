Навіщо наливати окріп у відро для миття підлоги: хитрість, про яку мало хто знає

Не всі проводять такі процедури зі своїми новими швабрами

Всім господиням хочеться, щоб у їхньому будинку була чиста й блискуча підлога. Щоб підтримувати чистоту та порядок, потрібно хоча б раз на тиждень проводити вологе прибирання у кожній кімнаті.

Результат прибирання часто залежить від того, якими засобами наведення порядку ми користуємося. Для миття підлог найчастіше використовується швабра.

Користувач Tik Tok поділився маловідомим прийомом, який варто застосувати, перш ніж використовувати швабру вперше.

Річ у тім, що до нашого будинку швабри потрапляють дуже брудними. І відразу ж ними мити підлогу не варто. У мережі радять насамперед наповнити цебро окропом, занурити в нього швабру і почекати, поки вода охолоне. Потім наповніть його звичайною водою і стисніть швабру, доки не перестане виходити брудна вода.

Перед тим як перевіряти цей лайфхак, перевірте, чи можна наливати у ваше відро окріп, і чи витримає швабра високі температури.

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