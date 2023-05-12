Покладіть лавровий лист у взуття та забудьте про неприємний запах: хитрість, яка 100% працює
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Неприємні запахи з черевиків більше не поставлять вас у незручне становище.
Наше взуття є розсадником певних бактерій, які виробляють найнеприємніші запахи. На щастя, позбутися їх досить легко, знаючи деякі хитрощі.
Щоб дезодорувати своє взуття, є дуже просте, натуральне та економічне рішення – лавровий лист, пише santeplus. Виявляється, ця пряність використовується не лише для ароматизації кулінарних страв.
Як позбутися неприємного запаху у взутті
Завдяки своїм антисептичним властивостям лавр перемагає бактерії, які викликають неприємний запах. Трюк дуже простий:
- Покладіть на підошви взуття сухе лаврове листя;
- Залишіть його на ніч;
- Приберіть листя наступного ранку і неприємного запаху начебто й не було.
Повторюйте цю операцію раз на тиждень — і ви більше не потраплятимете в незручні ситуації через неприємні запахи з черевиків.
Також відмінним та дуже простим засобом для дезодорації взуття є ароматне мило. Просто покладіть шматок мила всередину взуття та залиште на ніч. Цей "експрес" дезодорант позбавить вас неприємних запахів.
Раніше "Телеграф" розповідав, як прибрати неприємний та затхлий запах у шафі. Пахнуть не лише постільна білизна, а й улюблені речі.