Покладіть лавровий лист у взуття та забудьте про неприємний запах: хитрість, яка 100% працює

Неприємні запахи з черевиків більше не поставлять вас у незручне становище.

Наше взуття є розсадником певних бактерій, які виробляють найнеприємніші запахи. На щастя, позбутися їх досить легко, знаючи деякі хитрощі.

Щоб дезодорувати своє взуття, є дуже просте, натуральне та економічне рішення – лавровий лист, пише santeplus. Виявляється, ця пряність використовується не лише для ароматизації кулінарних страв.

Як позбутися неприємного запаху у взутті

Завдяки своїм антисептичним властивостям лавр перемагає бактерії, які викликають неприємний запах. Трюк дуже простий:

Покладіть на підошви взуття сухе лаврове листя; Залишіть його на ніч; Приберіть листя наступного ранку і неприємного запаху начебто й не було.

Повторюйте цю операцію раз на тиждень — і ви більше не потраплятимете в незручні ситуації через неприємні запахи з черевиків.

Також відмінним та дуже простим засобом для дезодорації взуття є ароматне мило. Просто покладіть шматок мила всередину взуття та залиште на ніч. Цей "експрес" дезодорант позбавить вас неприємних запахів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прибрати неприємний та затхлий запах у шафі. Пахнуть не лише постільна білизна, а й улюблені речі.