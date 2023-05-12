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Попрощайтеся з пліснявою та неприємними запахами в лотку пральної машинки: потрібно лише два інгредієнти

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Лимон та оцет — потужний дует для очищення відсіку для мийних засобів Новина оновлена 12 травня 2023, 11:09
Лимон та оцет — потужний дует для очищення відсіку для мийних засобів. Фото santeplusmag.com

Не потрібно витрачати багато часу та коштів, щоб досягти відмінних результатів

Ваша пральна машина почала погано пахнути? Ми маємо погані новини — швидше за все в ній з’явилася пліснява. І цілком можливо вона поселилася в ящику для мийних засобів. Не панікуйте, адже розв'язання цієї проблеми є і воно досить просте.

Щоб повернути вашій пральній машині гігієнічність та свіжість, вам на допомогу прийдуть лимон та укус, пише santeplus. Цей відбілювальний, антибактеріальний і дезодорувальний дует творить дива!

Як очистити порошкоприймач пральної машини

Ось як використовувати цей домашній засіб:

  • У миску видавіть сік з 2 лимонів, додайте 1/2 склянки оцту і 1 склянку води.
  • Щоб позбутися всієї цвілі, придбайте спеціальну щітку, що чистить, і ганчірку.
  • Вийміть ящик із пральної машини та помістіть його в раковину. Ретельно промийте його, щоб видалити всі залишки порошку, і занурте його в лимонно-оцтовий розчин, що чистить, і залиште просочитися на 10 хвилин.
  • Потім ретельно очистьте всі компоненти щіткою та промийте чистою водою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як повернути рушникам м’якість після прання. Приємно здивує результатом перевірений бабусин спосіб.

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#Прибирання #Лайфхак #Пральна машина