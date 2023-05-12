Попрощайтеся з пліснявою та неприємними запахами в лотку пральної машинки: потрібно лише два інгредієнти
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Не потрібно витрачати багато часу та коштів, щоб досягти відмінних результатів
Ваша пральна машина почала погано пахнути? Ми маємо погані новини — швидше за все в ній з’явилася пліснява. І цілком можливо вона поселилася в ящику для мийних засобів. Не панікуйте, адже розв'язання цієї проблеми є і воно досить просте.
Щоб повернути вашій пральній машині гігієнічність та свіжість, вам на допомогу прийдуть лимон та укус, пише santeplus. Цей відбілювальний, антибактеріальний і дезодорувальний дует творить дива!
Як очистити порошкоприймач пральної машини
Ось як використовувати цей домашній засіб:
- У миску видавіть сік з 2 лимонів, додайте 1/2 склянки оцту і 1 склянку води.
- Щоб позбутися всієї цвілі, придбайте спеціальну щітку, що чистить, і ганчірку.
- Вийміть ящик із пральної машини та помістіть його в раковину. Ретельно промийте його, щоб видалити всі залишки порошку, і занурте його в лимонно-оцтовий розчин, що чистить, і залиште просочитися на 10 хвилин.
- Потім ретельно очистьте всі компоненти щіткою та промийте чистою водою.
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