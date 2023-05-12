Попрощайтеся з пліснявою та неприємними запахами в лотку пральної машинки: потрібно лише два інгредієнти

Не потрібно витрачати багато часу та коштів, щоб досягти відмінних результатів

Ваша пральна машина почала погано пахнути? Ми маємо погані новини — швидше за все в ній з’явилася пліснява. І цілком можливо вона поселилася в ящику для мийних засобів. Не панікуйте, адже розв'язання цієї проблеми є і воно досить просте.

Щоб повернути вашій пральній машині гігієнічність та свіжість, вам на допомогу прийдуть лимон та укус, пише santeplus. Цей відбілювальний, антибактеріальний і дезодорувальний дует творить дива!

Як очистити порошкоприймач пральної машини

Ось як використовувати цей домашній засіб:

У миску видавіть сік з 2 лимонів, додайте 1/2 склянки оцту і 1 склянку води.

Щоб позбутися всієї цвілі, придбайте спеціальну щітку, що чистить, і ганчірку.

Вийміть ящик із пральної машини та помістіть його в раковину. Ретельно промийте його, щоб видалити всі залишки порошку, і занурте його в лимонно-оцтовий розчин, що чистить, і залиште просочитися на 10 хвилин.

Потім ретельно очистьте всі компоненти щіткою та промийте чистою водою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як повернути рушникам м’якість після прання. Приємно здивує результатом перевірений бабусин спосіб.