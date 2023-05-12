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Упущення, яке може вам дорого обійтися: трюк, як швидко випрати фіранку для душу вручну

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Як почистити шторку для душу вручну — лайфхак Новина оновлена 12 травня 2023, 16:25
Як почистити шторку для душу вручну — лайфхак. Фото pexels.com

Шторка у ванній – це невичерпне джерело бактерій.

Прибирання ванної кімнати є частиною ритуалу домашнього збирання. Однак є один елемент, який більшість людей не беруть до уваги — фіранка для душу. Недогляд, який може вам дорого обійтися, адже цей аксесуар є дуже сприятливим ґрунтом для мікробів та бактерій.

Є безліч безпечних та ефективних засобів для забезпечення бездоганної гігієни фіранки для душу, проте досвідчені господині рекомендують ручне прання для досягнення найкращих результатів, пише santeplus. Хороша новина — щоб випрати фіранку для душу вручну, вам не знадобляться ніякі хімікати.

Як почистити шторку для душу вручну

  • Наповніть великий таз теплою водою і додайте кілька столових ложок великої солі і занурте у нього фіранку. Залишіть шторку у розчині на кілька годин.
  • Якщо після цього часу ви все ще помітите плями на фіранці, їх можна протерти чистою тканиною, змоченою водою з харчовою содою. Зникнути повинні навіть найстійкіші плями.
  • Потім полощіть шторку в чистій воді та висушіть на повітрі.

Раніше "Телеграф" писав, як почистити унітаз до блиску. Пропонуємо використовувати бюджетний спосіб із горілкою.

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#Прибирання #Ванна #Прання