Протріть решітку духовки замороженим засобом для миття посуду: результат вас здивує

Дуже "лінивий" метод очищення

Решітка для духовки може бути ідеально чистими, навіть якщо ви дуже часто нею користуєтеся. Якщо знати хитрий трюк, який відмиває пригорілі залишки їжі та жир, відмити її не складе ніяких труднощів.

Є досить багато методів очищення решітки із духовки. З цією метою використовуються як покупні агресивні засоби, так і народні. Власниця акаунту Tanya Home Inspo у TikTok поділилася своїм способом очищення решітки.

У ролику блогер демонструє як заморожує у формі для льоду звичайну рідину для миття посуду. Потім вона показує брудну решітку і починає натирати її замороженим кубиком миючого. Бруд та жир розчиняються прямо на очах. Решітка стає блискучою та виглядає як нова.

Раніше "Телеграф" розповідав про іншу хитрість із замороженим засобом для миття посуду — такий кубик поміщають усередину мочалки.