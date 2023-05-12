Покладіть губку в пральну машинку: про такий корисний лайфхак ви точно не знали

Цей лайфхак точно допоможе зробити одяг чистішим

Під час прання в машинку рекомендують класти не тільки яєчну шкаралупу, а й губку для миття посуду. Якщо перший лайфхак потрібен для того, щоб відбілити речі, то губка відмінно замінить кульки для прання.

Про це розповіли на порталі Pixel. Особливо актуальна губка буде для тих господарок, у будинку яких живуть коти або собаки.

Шерсть домашніх вихованців постійно липне на одяг і її важко позбутися. Деколи навіть після прання речі не відчищаються від шерсті тварин. Якщо у вас немає часу, бажання чи грошей купувати спеціальні засоби, які очистять одяг від шерсті, то вас виручить лайфхак із губкою.

Вона обов’язково повинна бути новою, щоб не забруднити речі жиром, що скупчився. Покладіть її в барабан пральної машинки разом із речами. Якщо на одязі дуже багато шерсті, можна покласти дві або три губки.

Також господаркам радять класти з речами силіконові вироби або звичайний поролон. Ці речі теж добре зберуть всю шерсть.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чому білизна після прання неприємно пахне. Господиням радять звернути увагу на режими прання, температуру води та інші фактори.