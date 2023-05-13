Очищає практично все: вдалі лайфхаки з піною для гоління

Дізнайтеся, як ви можете скористатися косметичним засобом у побуті

Піна для гоління широко використовується для догляду за шкірою, але вона також може бути корисним інструментом для чищення текстилю та навіть сантехніки.

Досвідченим шляхом з’ясувалося, що піна для гоління працює як м’який неабразивний засіб для чищення, який можна використовувати для різних тканин і поверхонь, включаючи оббивку, килими і одяг.

Як почистити текстиль піною для гоління

Перед початком перевірте, щоб на області, що очищається, не було сміток, або іншого сміття. Потім нанесіть невелику кількість піни для гоління безпосередньо на пляму або на поверхню, яку ви хочете очистити. Якщо пляма є особливо стійкою, ви можете акуратно потерти забруднення щіткою з м’якою щетиною.

Залишіть піну для гоління на забрудненні на кілька хвилин, а потім видаліть її вологою тканиною. Не забудьте добре прополоскати тканину, щоб видалити залишки засобу. При необхідності повторюйте процедуру, поки пляма повністю не зникне.

Хоча піна для гоління є м’яким, неабразивним засобом для чищення, вона підходить не для всіх плям і поверхонь. Завжди перевіряйте засіб на непомітній ділянці, перш ніж чистити видиму пляму або поверхню, щоб не пошкодити або знебарвити тканину.

Як очистити скло та дзеркала

Піна для гоління може видалити сліди від води, відбитки пальців та інші плями на склі та дзеркалах. Нанесіть невелику кількість на поверхню, потім протріть сухою м’якою тканиною до блиску.

Як очистити поверхні з нержавіючої сталі піною для гоління

Піна для гоління може повернути блиск приладам та предметам із нержавіючої сталі. Нанесіть невелику кількість на поверхню, протріть вологою тканиною, потім насухо витріть чистою тканиною.

Як піною для гоління вичистити взуття

Щоб видалити плями та бруд із взуття, особливо з кросівок, нанесіть на уражені ділянки невелику кількість піни для гоління та потріть старою зубною щіткою або м’якою щіткою. Потім протріть вологою тканиною і дайте висохнути.

Як почистити оббивку авто піною для гоління

Нанесіть шар піни на пляму, залиште на кілька хвилин, потім акуратно протріть вологою тканиною. Обов’язково добре промийте та висушіть чистою тканиною.

Як оновити ювелірні вироби

Піна для гоління може повернути блиск кільцям, намисту та іншим прикрасам. Нанесіть невелику кількість на ділянку, акуратно потріть м’якою зубною щіткою та змийте теплою водою. Витріть насухо чистою м’якою тканиною.

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