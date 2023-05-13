Як почистити гребінець від бруду: прості способи

Гребінці можна чистити за допомогою простих кухонних засобів

Щодня ми використовуємо гребінці, щоб укладати волосся. Але через кілька днів через пил, залишки засобів по догляду за волоссям або частинок шкіри гребінець стає брудним. Щоб волосся виглядало красивим і здоровим, потрібно регулярно очищати не тільки шкіру голови, але і гребінець.

Тим часом видалення бруду із цього предмета виявляється важким завданням. "Телеграф" розповість, як і за допомогою яких засобів можна вимити гребінці, щітки та гребені.

Насамперед зніміть з гребінця волосся. Якщо воно заплуталось на круглому гребінці, використовуйте ножиці та зубочистку.

Щоб очистити гребінець за лічені хвилини, змішайте 1 чайну ложку харчової соди та 2 чайні ложки прального порошку у теплій воді. Зануріть гребінець у цей розчин і залиште на 10 хвилин. Потім протріть старою зубною щіткою. Після цього промийте гребінець чистою водою та висушіть.

Також можна скористатися шампунем, адже він призначений для розчинення шкірного сала. Розведіть шампунь у теплій воді, замочіть гребінці на кілька хвилин і потріть зубною щіткою, а потім промийте у проточній воді.

Дерев’яні гребінці та гребені не потрібно замочувати у воді. Щоб очистити від бруду виріб із дерева, змочіть спонж у спирті та протріть гребінець. Весь бруд залишиться на спонжі.

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