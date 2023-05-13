Без зайвих хімікатів: листя якої рослини відлякають міль від вашої оселі

Впоратися з моллю можна абсолютно натуральним способом

Поява молі в будинку несе одні проблеми: дірки в улюбленому одязі та псування текстилю в інтер’єрі. У магазинах можна знайти багато так званих пасток, але можна обійтися без зайвих хімікатів, які часто не працюють.

За допомогою одного натурального інгредієнта ви точно позбавитеся молі в будинку. Йдеться про лавровий лист, пише видання Express.

Варто діяти негайно, якщо ви побачили одну або кілька молей у своїй оселі. Ці метелики особливо активні в нічний час і можуть завдати шкоди одязі, килимам та іншим речам.

Замість того, щоб витрачати гроші на хімічні засоби, можна піти природним шляхом. Виявляється, міль ненавидить запах лаврового листа. Ви можете розкласти рослину за периметром будинку та в місцях, де найчастіше зустрічали міль. Розсипте сухе лаврове листя в гардеробі, шафах і комодах. Якщо боїтеся забруднення, помістіть рослину в пакети. Також ви можете вирощувати лавровий листок як кімнатну рослину, що теж запобігатиме появі шкідників.

Небажаним гостем у будинку є не лише міль, а й інші комахи. Раніше "Телеграф" розповідав, які натуральні засоби допоможуть позбутися павуків у житлі, поки вони не "захопили" своїм павутинням ваші "квадрати".