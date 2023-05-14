Не поспішайте викидати стару швабру: ця хитрість дасть їй друге життя

Цей лайфхак заощадить ваші гроші

Швабра — інструмент, без якого не обійтись удома. Через часті застосування вона швидко стає непридатною і її потрібно міняти на нову. Але завдяки хитрощі швабрі можна дати друге життя.

У мережі постійно з’являються лайфхаки, які допомагають полегшити життя або заощадити. Так, одна з користувачок TikTok поділилася методом, який допоможе без особливих зусиль і витрат оновити вашу швабру.

Вам знадобиться тільки: капсула для прання та склянка нашатирного спирту. Покладіть їх у цебро з водою. Занурить у розчин швабру і залиште не 30 хвилин. Потім злийте воду і зачекайте, поки швабра висохне. Завдяки цьому способу швабра виглядатиме як нова.

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