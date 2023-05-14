Як вивести жовті плями з матраца: хімчистка не знадобиться

Матрац потрібно регулярно чистити

У середньому кожна людина проводить майже третину свого життя в ліжку. Це місце для сну, ігор дітей, а для когось навіть місце прийому сніданку. Від активного використання на матраці неминуче з’являються плями.

Якщо ви помітили, що на матраці з’явилися жовті плями від поту чи дитячої сечі, не обов’язково викликати спеціалістів для очищення. З цими плямами можна цілком впоратися самостійно. Один із способів описаний на ресурсі Informacion.

Для цього знадобиться перекис водню, лимон, мило та порошок з активним киснем.

Змішайте 100 мл води, 25 мл лимонного соку, 50 мл перекису водню та половину столової ложки мила або миючого засобу для посуду. Вилийте суміш у пульверизатор.

Тим часом нанесіть кисневий порошок на жовту пляму на матраці. Потім розпорошіть на нього приготовлену суміш.

Після того, як ділянка стане вологою, необхідно обробити її парою. Це можна зробити за допомогою відпарювача, а якщо його немає, можна використовувати пару від праски. Тільки не торкайтеся праскою поверхні матраца, щоб не спалити його. Після процедури протріть пляму тканиною. Пляма має зникнути.

Якщо за допомогою цього способу вивести пляму не вийшло, розчиніть кисневий порошок у гарячій воді, намочіть кілька ганчірок і протирайте ними цю область.

Після того як ви закінчите, видалити залишки засобу для чищення і мила можна розпорошивши воду на ділянку, і видаливши надлишки рушниками. Також можна використовувати фен, щоб висушити матрац.

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