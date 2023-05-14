Часник росте великим і здоровим: якими двома саморобними добривами потрібно підгодувати культуру

Досвідчені дачники при вирощуванні часнику використовують як мінімум два підживлення

Популярна культура на городі – часник – досить невибаглива у догляді, проте, як і інші рослини, росте швидше, міцніше та здоровіше завдяки правильним добривам. Підгодовувати треба як наземну, так і підземну частини культури.

Досвідчені городники рекомендують удобрювати часник як мінімум двома саморобними добривами. Підживлення легко приготувати своїми руками, пише "Вона".

У травні озимий часник найбільше потребує азоту – цей мікроелемент легко забезпечити рослині за допомогою розчину із трьох компонентів. Як приготувати добрива для часнику? У 10 л води додайте 3 ст. л. нашатирного спирту та всипте 1 ст. л. порошку лимонної кислоти, інгредієнти мають повністю розчинитись. Отриманим настоєм поливайте грядки. Часник буде рости міцним, вам точно не загрожує проблема із сухими або пожовклими плодами.

Друге обов’язкове підживлення для часника підживлює його підземну частину. Коріння зміцниться, головки виростуть розміром з кулак, якщо культура отримає магній, кальцій, фосфор та калій. Все необхідне дасть рослині найпопулярніший компонент у дачників — деревний попел. До того ж, речовина запобігатиме зараженню часнику інфекціями.

Як удобрювати часник деревною золою? Склянку попелу залийте склянкою 9-відсоткового столового оцту. Суміш зашипить – це нормально. Після реакції розведіть концентрат 10 л води. Поливайте розчином часникові грядки.

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