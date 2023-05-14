Нагар злетить на очах: як відмити пригорілий посуд рисом

Потрібні тільки рис та вода

Кожен із нас, ймовірно, зазнав проблеми пригорання їжі в каструлі чи сковороді. Ми могли відволіктися на кілька хвилин і забути прибрати сковороду з плити, а про проблему ми дізнаємося тільки по запаху, який заповнює всю кухню та інші кімнати.

Ділимося хитрістю, як легко очистити посуд, що пригорів, використовуючи всього лише рис і воду. Цей метод дає дивовижний результат, враховуючи, що на його виконання потрібно зовсім небагато часу, пише pixelinform.

Як відмити пригорілий посуд рисом

Додайте жменю крупи в брудний посуд, залийте склянкою води та поставте на плиту. Варіть рис доти, доки зерна не стануть м’якими. Потім вимкніть плиту і залиште посуд осторонь, щоб рис охолонув. Через деякий час використайте ложку або лопатку, щоб видалити шар нагару та дістати рис. Нарешті, вимийте сковороду або каструлю м’якою губкою з мийним засобом.

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