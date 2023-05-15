Вуличний туалет не смердитиме: допоможуть безкоштовні засоби

Проблему з неприємними запахами у вуличному туалеті можна вирішити навіть без покупних засобів

Мешканці приватних будинків або власники дачних ділянок стикаються із проблемою неприємного запаху у вуличному туалеті. Якщо туалет встановлено порівняно недавно, а вигрібна яма викопана глибока, запах практично не відчувається, але у старому туалеті часто перебувати зовсім некомфортно.

Найкраще розв'язання проблеми з неприємним запахом у вуличному туалеті — відкачати вигрібну яму. Але якщо такої можливості з якихось причин немає, можна звернутися до народних засобів, які не вимагатимуть жодних витрат.

Чим вивести неприємний запах із вуличного туалету

Зола є добрим абсорбентом і непогано справляється з усуненням неприємних запахів. Після кожного походу в туалет потрібно висипати в яму приблизно півлітрову банку золи. Перед використанням її потрібно просіяти від великих грудок і вугілля, що не прогоріло.

Тирса поглинає неприємний запах. Для цих цілей найкраще вибирати тирсу хвойних порід дерев. Вони не лише поглинуть аміак, а й замаскують запах. Необхідно висипати півлітрову банку тирси після кожного відвідування туалету.

Скошена трава. Невеликий пучок дрібної та м’якої трави, кинутий до ями після відвідування туалету, допоможе впоратися з амбре. Але захоплюватись цим засобом не варто. Трава може забити вигрібну яму або почати пріти.

Бадилля від помідорів досить ефективно знищує неприємні запахи. При перегниванні воно вбирає аміак. Додавати його потрібно 1 раз на тиждень. Буде достатньо невеликого пучка.

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