Ці хитрощі значно полегшать вам життя: топ-3 засоби, які позбавлять неприємного запаху в холодильнику

Ці засоби поборють будь-який "коктейль" неприємних запахів

Забутий протухлий продукт, розлита рідина, надмірна вологість — це все тригери тих задушливих запахів, які проникають усередину вашого холодильника, і роблять загальну атмосферу на кухні зовсім не апетитною. На щастя, є кілька хитрощів, як вирішити цю ситуацію.

Хороша новина – всі "союзники", які боротимуться з неприємними запахами в холодильнику, вже є на вашій кухні, пише santeplus. Давайте тоді з ними "знайомитись".

Як позбутися неприємного запаху в холодильнику

Сіль

Все дуже просто: вам потрібно заповнити чашу сіллю та встановити її в кутку вашого холодильника. Бажано перед цим перебрати продукти, щоби викинути те, що могло зіпсуватися. Сіль значно зменшить надмірну вологість, оскільки вона поглине всю воду усередині. Таким чином, ваша їжа краще збережеться і як бонус не буде неприємних запахів.

Сода

Цей білий порошок освіжить приміщення і позбавить вас задушливих запахів. І, як і сіль, харчова сода заодно вбере зайву вологу, що утворилася всередині. Спосіб застосування: розподіліть соду на невеликій тарілці або мисці та поставте в холодильник.

Оцет

Для боротьби зі смердючим холодильником це дорогоцінна зброя. Приготуйте суміш із рівних частин оцту та води в пульверизаторі, і після ретельного очищення холодильника розпорошіть цей розчин по всьому внутрішньому простору. І як останній штрих протріть внутрішню поверхню і дверні ущільнювачі чистою вологою ганчіркою.

А ось позбавитися неприємного запаху в туалеті вам допоможе пінка для гоління. Виявляється, це чудовий помічник при митті унітазу.