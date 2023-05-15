Не робіть це зі своїми шкарпетками, щоб не смерділи ще більше: помилку роблять багато хто

Дезодоранти чи парфуми тимчасово приховують неприємний запах

Неприємний запах, що виходить від брудних шкарпеток, викликаний хімічними речовинами, що виділяються бактеріями при своїй життєдіяльності. Такі умови, як темрява, закритість, тепло та накопичення вологи, сприяють утворенню розсадника величезної кількості бактерій, що процвітають у такому середовищі.

Зрозуміло, що більшість дезодорантів і парфумів мають сильні та приємні аромати, тому логічно припустити, що нанесення їх на брудні шкарпетки, що погано пахнуть, має усунути неприємний запах. Однак зазвичай сморід повертається через деякий час і стає ще сильнішим.

Чому не можна оббризкувати брудні шкарпетки дезодорантом

Дезодоранти чи парфуми тимчасово маскують неприємний запах, але не розв'язують основну проблему, якою є бактерії. Згодом приємний запах зникає, а сморід повертається з подвоєною силою. Якщо дезодорант або парфуми не мають антибактеріальних властивостей, то бактерії, що знаходяться в брудних шкарпетках, починають використовувати їх як їжу і розмножуватися ще активніше.

Щоб уникнути подібних проблем, можна використовувати спеціальні антиперспіранти для ніг, щоб підтримувати сухість шкіри. Але найефективнішим рішенням є просто частіше прання шкарпеток.

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