Досвідчені господині загортають одяг у пекарський папір: навіщо це

Дізнайтеся, як уникнути утворення катишків та складок на улюбленій речі

Настав час прибирати сезонні речі, але просто повісити або скласти одяг у стоси недостатньо, тому що це може негативно позначитися на її зовнішньому вигляді.

Використання пекарського паперу, або пергаменту, допоможе уникнути виникнення катишків, складок та інших неприємностей з одягом, пише ukr.media. Пропонуємо вам дізнатись, як це працює.

Загортаємо одяг у пергамент

Завдяки пергаменту, згорнутий щільно одяг, може "дихати", не мнеться і не втрачає форму. Це дозволяє зберігати речі в ідеальному стані до осені. Щоб зробити це, одяг поміщають у контейнери, розташувавши пергамент між шарами. Важливо, що звичайні картонні коробки можуть використовуватися для упаковки одягу.

Зазначимо, що при неправильному пранні вовняна річ може "сісти" і зменшитися у розмірах. Реанімувати такий одяг дуже просто. Раніше ми писали, як розтягнути одяг із вовни, якщо вон "сів" після прання.

Раніше "Телеграф" писав, як прибрати катишки на одязі. Не знадобиться навіть спеціальна машинка.