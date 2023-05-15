Результат вас точно здивує: копійчаний, але ефективний засіб для очищення деко

Після цього лайфхака деко буде блищати як новий

Як відмити каструлі від нагару на дні господині вже знають, а ось що робити з деком, який роками накопичував жир, мало хто може розповісти. Побутова хімія рідко бере алюмінієве деко, і в результаті жир або розмазується по поверхні, або просто залишається на місці.

На порталі Pixel поділилися дієвим способом, який допоможе видалити забруднення, які не один місяць збиралися на деку. Для цього вам не потрібно купувати ніякі агресивні засоби для чищення, а просто використовувати господарське мило і жорстку металеву губку.

Однак будьте готові до того, що доведеться добре постаратися. Нанесіть на губку господарське мило і тріть деко до тих пір, поки весь засохлий жир не зникне. Для підстрахування, краще взяти кілька металевих губок, щоб замінити попередню, якщо вона порветься чи зітреться.

Господині, які використовували цей метод, запевняють, що докладені зусилля того варті. Після цього методу деко блищить як новий.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як очистити грати для духовки миючим засобом. Перед нанесенням з ним потрібно зробити дещо незвичне.