Ніякого дивного присмаку: два дешеві засоби проти накипу в чайнику

Для чищення чайника не потрібні жодні хімікати з магазину

Чайники використовуються щодня, найчастіше кілька разів. Щоб смак ваших напоїв залишався приємним і без зайвих домішок, важливо регулярно очищати прилад від накипу та вапняного нальоту всередині. Хтось робить це за допомогою лимона, але є й дешевші, але не менш ефективні альтернативи.

Дієвий лайфхак із підручними засобами очистить чайник від накипу. Знадобиться столовий оцет чи лимонна кислота, пише Express.

Перед тим, як почати очищати чайник, вимкніть його та від’єднайте від розетки. Прилад повинен охолонути, якщо нещодавно працював. Спочатку рекомендується витерти зовнішню поверхню, це легко зробити за допомогою м’якої тканини та мильної води.

Крок 1. Обов’язково видаліть вапняний наліт з чайника (на дні ємності ви можете помітити білі крейдяні згустки — цього бути не має). Регулярне очищення чайника від накипу усуне будь-який дивний присмак, а також продовжить термін служби приладу.

Обов’язково видаліть вапняний наліт з чайника (на дні ємності ви можете помітити білі крейдяні згустки — цього бути не має). Регулярне очищення чайника від накипу усуне будь-який дивний присмак, а також продовжить термін служби приладу. Крок 2. Увімкніть чайник у мережу і наповніть водою до позначки три чверті на індикаторі. Влийте оцет чи лимонну кислоту, наповнивши чайник до верхньої позначки. Увімкніть і доведіть цю суміш до кипіння. Після цього знову вийміть вилку з розетки та залиште розчин у чайнику на кілька годин.

Увімкніть чайник у мережу і наповніть водою до позначки три чверті на індикаторі. Влийте оцет чи лимонну кислоту, наповнивши чайник до верхньої позначки. Увімкніть і доведіть цю суміш до кипіння. Після цього знову вийміть вилку з розетки та залиште розчин у чайнику на кілька годин. Крок 3. Вилийте розчин і ретельно промийте внутрішню частину. Наповніть чайник чистою водою і знову закип’ятіть. Добре промийте його водою. Якщо після виконання цих кроків все ще залишається вапняний наліт, слід повторити маніпуляцію.

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