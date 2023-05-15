Розгладити складки на речах можна і без праски: як це зробити

Розгладяться навіть сильні заломи

Іноді потрібно попрасувати речі, а праска зламалася, або її взагалі немає під руками. Наприклад, ви поїхали у відрядження та оселилися у квартирі чи номері без праски. А речі після того, як пролежали у валізі чи сумці обов’язково потребують прасування. З такої ситуації є вихід.

Іноді допомагає розвісити речі та збризкати їх водою. Але якщо цей спосіб не спрацював, беріться за каструлю чи ківш.

Як продемонстрував один з користувачів TikToka, одяг можна випрасувати посудом. Для цих цілей найкраще підійде ківш або сотейник з однією довгою ручкою. Потрібно налити воду в ківш чи каструлю із плоским дном та поставити нагріватися. Після того, як вода закипить, використовуйте посуд як праску.

На відео продемонстровано, що погладжений каструлею рукав кофти виглядає так, ніби по ньому пройшлися праскою.

Раніше "Телеграф" писав, навіщо загортати сезонні речі в пекарський папір.