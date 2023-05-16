Не робіть цієї помилки: який засіб для чищення може знищити вашу ванну

Неправильне використання засобу для очищення веде до незворотних наслідків

Багато господинь навіть не замислюються над тим, що для унітаза та ванної в їхньому арсеналі повинні бути різні засоби для чищення. Особливо це стосується власниць акрилових та емальованих ванн.

Як пише Ukr.Media, виробник не дарма пише інструкції та уточнює, в яких випадках і на яких поверхнях можна використовувати той чи інший засіб. Таким чином він застерігає покупців від помилок. Тому якщо на пляшці засобу для чищення зазначено, що він призначений для унітазів, не варто протирати їм ванну або раковину.

Річ у тім, що кожен вид сантехніки має своє покриття, а те, своєю чергою, свій хімічний склад. І якщо міцнішому покриттю керамічних виробів дія агресивних кислот не страшна, то емалеве покриття може не витримати. Тим більше акрилове покриття.

Безумовно, засіб для унітаза із кислотами практично миттєво розчинить забруднення на ванній. Але емаль почне темніти, а поверхня ванної стане шорсткою, що буде, як мінімум, неприємно. Згодом на ванній з'являться тріщини й процес руйнування буде вже не зупинити.

Раніше "Телеграф" ділився, якими "бабусиними" засобами можна очистити ванну кімнату.