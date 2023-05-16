Хитрість із пральною машиною зробить спортивний одяг ідеальним: що потрібно робити

Як викрутитись, якщо в машинці немає спеціальної програми для прання спортивних костюмів

Сучасні моделі пральних машин включають всілякі програми, здатні в найкоротші терміни зробити будь-який одяг бездоганно чистим. Деякі режими дозволяють користувачам позбутися всіляких плям на одязі, тоді як інші — випрати спітнілі речі.

Це стосується режиму "Спортивний одяг", який, як випливає з назви, краще працює на таких тканинах, як поліестер або лайкра, що широко використовуються в одязі для тренувань.

Режим "Спорт", який є на панелі управління найсучасніших пральних машин, ідеально підходить для просоченого потом спортивного одягу без інших забруднень. Усього за 30 хвилин ця програма освіжає одяг завдяки низькій температурі (близько 30ºC), запобігаючи утворенню складок або пошкодженню тканини.

Якщо у вас немає спеціального режиму для прання спортивного одягу, то не біда. Альтернативним варіантом буде коротка програма з низькою температурою та відмова від віджиму. Також рекомендується використовувати нейтральний миючий засіб і сушити одяг на відкритому повітрі відразу після закінчення прання, щоб уникнути неприємних запахів.

Раніше "Телеграф" писав, як упоратися з різким запахом поту на одязі.