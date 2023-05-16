Відмінний спосіб позбутися бруду: хитрість, як швидко видалити накип з підошви праски

Процес видалення вапняного нальоту досить простий

Чищення підошви праски – це процес, що зрозумілий, особливо для того, щоб уникнути слідів на білизні під час прасування. І найпростіший спосіб це зробити — використовувати інгредієнти, які, напевно, є у вас у шафі на кухні, а не купувати різну хімію.

Відмінний спосіб позбутися бруду, який встиг осісти на підошві вашої праски — це харчова сіль, пише santeplus. І цей найпростіший трюк ще раз доводить це.

Як очистити праску від накипу содою

Змішайте 2 столові ложки харчової соди і 1 столову ложку води, щоб вийшла паста;

Нанесіть її на підошву праски, схильну до забруднень або накипу;

Потім використовуйте щітку з м’якою щетиною або зубну щітку, щоб почистити підошву;

Змийте теплою водою, протріть чистою ганчіркою та готово!

Не забувайте також про регулярне обслуговування вашої техніки, інакше будь-які методи не будуть такими ефективними, як хотілося б. Якщо ви використовуєте свій пристрій регулярно, не забувайте доглядати його хоча б раз на два місяці.

Раніше ми розповідали, що розгладити пом’яті речі можна і без праски. Є кілька дуже простих способів для будь-яких випадків та будь-якого типу тканини.