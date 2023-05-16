Відмінний спосіб позбутися бруду: хитрість, як швидко видалити накип з підошви праски
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Процес видалення вапняного нальоту досить простий
Чищення підошви праски – це процес, що зрозумілий, особливо для того, щоб уникнути слідів на білизні під час прасування. І найпростіший спосіб це зробити — використовувати інгредієнти, які, напевно, є у вас у шафі на кухні, а не купувати різну хімію.
Відмінний спосіб позбутися бруду, який встиг осісти на підошві вашої праски — це харчова сіль, пише santeplus. І цей найпростіший трюк ще раз доводить це.
Як очистити праску від накипу содою
- Змішайте 2 столові ложки харчової соди і 1 столову ложку води, щоб вийшла паста;
- Нанесіть її на підошву праски, схильну до забруднень або накипу;
- Потім використовуйте щітку з м’якою щетиною або зубну щітку, щоб почистити підошву;
- Змийте теплою водою, протріть чистою ганчіркою та готово!
Не забувайте також про регулярне обслуговування вашої техніки, інакше будь-які методи не будуть такими ефективними, як хотілося б. Якщо ви використовуєте свій пристрій регулярно, не забувайте доглядати його хоча б раз на два місяці.
Раніше ми розповідали, що розгладити пом’яті речі можна і без праски. Є кілька дуже простих способів для будь-яких випадків та будь-якого типу тканини.