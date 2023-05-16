Так ви лише зіпсуєте речі: п’ять частих помилок при пранні постільної білизни

Надлишок мийних засобів лише нашкодить, тому не варто додавати в пральну машину занадто багато порошку при пранні постілі

Прати постільну білизну рекомендується кожні кілька тижнів, проте робіть це правильно. Багато хто з нас може не замислюватися, що псують вироби, якщо допускають часті помилки при пранні простирадла, наволочок і підковдр.

Варто звернути увагу на п’ять поширених помилок, які не можна допускати, якщо хочете зберегти постільну білизну. Про це пише видання Express.

Помилка №1

Прати постільну білизну лише тоді, коли на ній накопичилося багато бруду та мікробів. Краще відправляти простирадла в барабан пральної машини кожні кілька тижнів. Прання за низьких температур (30 градусів або нижче) заощадить енергію і допоможе речам довше мати гарний вигляд. Занадто гаряча вода, близько 60 градусів, уб’є всі бактерії, але допустима при пранні не частіше ніж один раз на місяць.

Помилка №2

Прання простирадла з рушниками й одягом. Завантаження пральної машини речей із різним складом тканини та кольором – жахлива ідея. Кожна річ вимагає певну температуру, більш делікатні тканини взагалі зіпсуються при пранні з постіллю. Краще прати простирадла окремо.

Помилка №3

Додавати надто багато мийного засобу. Думка про те, що чим більше засипати порошку, тим краще, лише велика помилка. Дотримуйтесь дозування мийних, так речі прослужать довше.

Помилка №4

Використання сушарки. Найкраще сушити постільні комплекти на повітрі, сонце – теж ваш друг у цьому випадку. До того ж, прискорьте процес за допомогою додаткового циклу віджимання.

Помилка №5

Ігнорувати етикетки. Завжди дотримуйтеся інструкцій, щоб тканини не втратили колір і форму.

Раніше "Телеграф" розповідав про секрети прання рушників, щоб вони залишалися пухнастими та м’якими. Простий лайфхак прибере з речей неприємний запах.