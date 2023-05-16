Просто відмовтеся від одного засобу: як прати рушники, щоб вони залишалися м’якими

Якщо дотримуватись невеликих правил, то рушники будуть пухнастими, як і раніше

Згодом рушники втрачають свою м’якість, стають жорсткими та іноді навіть колючими. Однак є кілька способів зберегти волокна тканини пухнастими, якщо дотримуватися простих правил при пранні виробів.

Насамперед відмовтеся від використання кондиціонера для білизни, коли перете рушники. Про це застереження пише видання Express.

Так, при пранні рушників рекомендується суворо дотримуватись дозування мийного засобу. Занадто велика кількість порошку нашкодить, в результаті тканина погано вбиратиме вологу — а це основне завдання цього виробу.

Крім того, слід повністю відмовитись від використання кондиціонера для білизни. По суті ви очищаєте рушники, а потім додаєте шар хімікатів. Якщо вам потрібні м’які речі, цей продукт зайвий. Для тих, хто сильно любить додавати ароматичні засоби в пральну машину, рекомендується лити не більше однієї краплі кондиціонера – інакше отримайте сухі та хрусткі рушники.

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