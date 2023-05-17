20 хвилин і ванна знову стане білою: натуральний засіб позбавить від забруднень

Всього два компоненти виведуть весь бруд і ароматизують повітря

Як альтернативу агресивним покупним засобам для наведення чистоти в будинку найчастіше використовується суміш соди та оцту. Ці компоненти доступні та дешеві. Але й цим засобам вигадали натуральну заміну.

Щоб повернути ванні білизну, не обов’язково використовувати їдкі речовини. Замість них можна використовувати ароматну комбінацію грейпфрута та солі. Крім чистоти, цей засіб ще й освіжить повітря у вашому санвузлі.

Розріжте грейпфрут навпіл. Половину фрукта рясно посипте сіллю. Намочіть ванну і насипте 1/4 склянки солі по периметру. Використовуйте грейпфрут, щоб вичистити ванну, не забуваючи видавити трохи соку на злив та кран. Через 20 хвилин змийте теплою водою.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому ванну не рекомендується чистити тим самим засобом, що й унітаз.