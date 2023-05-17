Як рівно повісити картину чи фото на стіну: простий трюк із виделкою

Завдяки цьому лайфхаку більше не доведеться вішати картину "наосліп"

Якщо ви коли-небудь намагалися повісити картину або фото, ви, ймовірно, поставали перед труднощами при вирівнюванні рами, забиванні цвяха в потрібне місце і, нарешті, вішанні картини, коли цвях не видно. Завдяки геніальному трюку з виделкою повісити картину не складе ніяких труднощів.

Цей спосіб підійде, якщо картину потрібно повісити на стіну за допомогою нитки, що з’єднує дві петлі по краях рами. Складність полягає в тому, щоб надіти нитку на саморіз або настінний гачок практично наосліп. Завдання значно спростить виделка.

Надягніть зубці виделки на вбитий у стіну цвях "лицевою" частиною виделки від себе. Накиньте прив’язану до рами нитку на ручку виделки та опустіть донизу. Як тільки це буде зроблено, обережно зніміть виделку. Ваша картина буде ідеально розміщено.

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