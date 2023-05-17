Насипте кавову гущу у взуття на ніч і позбавтеся серйозної проблеми: хитрість, про яку мало хто знає

Кава – ефективний натуральний дезодорант проти неприємних запахів

Якщо ви маєте звичку викидати кавову гущу після того, як випили каву, перестаньте так робити, адже цей залишок може бути дуже корисним. Корисна для садових та городніх рослин, кавова гуща також використовується для прибирання будинку та вирішення деяких повсякденних незручностей, таких як неприємний запах із взуття.

Коли наші ноги залишаються у взутті весь день, вони пітніють. Сам по собі піт не має неприємного запаху, але за відсутності вентиляції він розмочується у взутті і таким чином приваблює бактерії, пише santeplus. Звідси й поява неприємних запахів. Щоб позбавитися цієї прикрої проблеми, достатньо всього одного інгредієнта — кавової гущі.

Як позбутися запаху поту у взутті

Кавова гуща — ефективний натуральний дезодорант для усунення неприємних запахів, який можна використовувати для дезодорації взуття, що неприємно пахне. Для цього просто посипте каву на паперовий рушник, помістіть його всередину взуття, потім накрийте гущу іншим паперовим рушником і залиште на ніч. Наступного дня видаліть каву з взуття.

Зверніть увагу, що перед використанням кавової гущі важливо її добре висушити. Ви можете поставити каву на сонці, якщо дозволяє погода.

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