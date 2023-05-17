Навіщо класти лимон та зубну пасту в пральну машину: улюблений прийом досвідчених господарок

Хитрість, яка вас здивує та змінить ваше життя.

Пральна машина – це один із побутових приладів, який ми дуже часто використовуємо вдома. Оскільки вона використовується для миття і знаходиться в постійному контакті з водою, господині іноді забувають, що її теж потрібно чистити, тому що без цього в барабані та всередині гумових ущільнень можуть швидко з’явитися пліснява та неприємні запахи.

Як зазначає портал santeplus, щоб уникнути неприємних запахів з машинки та накопичення нальоту, є проста, ефективна та легка порада. Вам знадобиться тільки зубна паста та лимон.

Навіщо класти лимон та зубну пасту в пральну машину

Візьміть половинку лимона та змастіть його зубною пастою. Використовуйте його, щоб очистити внутрішню частину барабана та прокладки. А потім запустіть короткий цикл прання, злийте воду та завершіть очищення пральної машини.

Таким чином, ви отримаєте чисту, очищену від накипу та дезодоровану машину завдяки спільній дії зубної пасти та лимона. Завдяки своєму складу та абразивним властивостям зубна паста дуже корисна під час збирання.

Щоб ваша пральна машина служила вам вірою та правдою довгі роки, потрібно періодично проводити просте чищення машини. Профілактичні заходи допомагають позбутися запаху, накипу, плісняви та будь-якого бруду, який накопичується в процесі роботи.

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