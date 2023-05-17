Сон дитини - це просто: поради та приклади, як вкласти дитину спати

Корисні поради дозволять заколисати неслухняну дитину різними способами

Сон — це необхідна складова здоров’я та розвитку дитини. Хоча й дорослим важливо покращувати якість сну. Але багатьом батькам знайома ситуація, коли дитина не хоче йти спати або прокидається часто вночі. Часто не знаєш, як вкласти дитину спати без стресу та сліз і створити комфортні умови для сну, але "Телеграф" вирішив розібратися.

Встановіть режим сну

Для того, щоб дитина легко засинала та просипалася, потрібно дотримуватися регулярного режиму сну. Це означає, що дитина повинна ходити спати та прокидатися приблизно в один і той же час кожного дня. Також потрібно слідкувати за тривалістю сну: дитина повинна спати достатньо для свого віку та індивідуальних потреб.

Наприклад, за рекомендаціями Американської академії педіатрії, дитина від 1 до 2 років повинна спати 11-14 годин на добу, у тому числі 1-2 денних сну; дитина від 3 до 5 років — 10-13 годин на добу, у тому числі 0-1 денний сон.

Створіть звичайний ритуал перед сном

Ритуал перед сном — це набір однакових дій, які батьки роблять з дитиною перед тим, як покласти її спати. Ритуал перед сном допомагає дитині перейти від активності до спокою, створює атмосферу безпеки та комфорту, показує дитині, що настав час спати. Ритуал перед сном може включати такі елементи:

Зміна одягу, чистка зубів, мийка або купання

Читання казки, співання колискової або молитви

Обнімання, поцілунки, слова любові

Створіть комфортні умови для сну

Для того, щоб дитина могла заснути легко та спати глибоко, потрібно забезпечити їй комфортні умови для сну. Це означає, що спальня повинна бути темною, тихою та прохолодною. Ви можете використовувати нічник, якщо дитина боїться темряви, але не робіть його занадто яскравим. Також ви можете виключити або приглушити джерела шуму, такі як телевізор, радіо або телефон. Якщо дитина чує шум з інших кімнат або з вулиці, ви можете використовувати білий шум, наприклад вентилятор або спеціальний пристрій. Температура в спальні повинна бути приблизно 18-20 градусів за Цельсієм. Надто гаряче або холодне повітря може заважати дитині заснути або прокидатися вночі.

Допоможіть дитині подолати страхи перед сном

Багато дітей мають страхи перед сном, такі як боязнь темряви, монстрів під ліжком або самотності. Це нормально для їх розвитку, але це може заважати їм засинати та спати спокійно. Щоб допомогти дитині подолати страхи перед сном, вам потрібно:

Зрозуміти причину страху. Дайте дитині можливість розповісти вам, що її лякає перед сном. Але не примушуйте дитину говорити про страх, якщо вона не готова.

Не зневажайте або не насміхайтеся зі страху. Страх, який може здаватися дурним для дорослого, може бути дуже реальним для дитини.

Не підтримуйте або не посилюйте страх. Наприклад, якщо дитина боїться монстрів, не використовуйте спрей або мітлу для вигнання монстра. Це може змусити дитину думати, що ви також в них вірите.

Дайте дитині можливість досліджувати страх у безпечний час дня. Наприклад, ви можете разом малювати монстра, намагатися перевести його образ у щось добре.

5. Навчіть дитину засинати самостійно

Це одна з найважливіших умов для того, щоб дитина могла спати всю ніч без перерв. Якщо дитина засинає з вашою допомогою, наприклад, коли ви її гойдаєте, годуєте або спите поруч, то вона буде очікувати того ж, коли прокинеться вночі. Але якщо дитина засинає сама у своєму ліжку, то вона буде здатна сама заспокоїтися та знову заснути.

Навчити дитину засинати самостійно можна поступово та лагідно, без залишання її плакати. Ось кілька порад, як це зробити:

Кладіть дитину спати не повністю заснулою, а сонною. Це допоможе їй асоціювати ліжко з місцем для сну, а не для гри або розваг.

Сидіть поруч з ліжком або на стільці біля нього, поки дитина не засне. Ви можете читати книжку або просто бути тихими. Не робіть нічого, що може зацікавити або розважити дитину.

Поступово віддаляйтеся від ліжка. Кожного вечора сидіть трохи далі від ліжка, поки не опинитеся за дверима. Якщо дитина заперечує або плаче, повертайтеся до неї та заспокойте її словами або обніманням, але не беріть її на руки.

Залишайтеся послідовними. Не поступайтеся проханням дитини про ще одну казку, склянку води або вашу присутність. Якщо ви поступаєтеся раз, то дитина буде пробувати маніпулювати вами щоразу.

6. Посилайтеся на авторитет

Якщо дитина не хоче слухатися вас про сон, то можливо вона послухає когось іншого. Наприклад, ви можете посилатися на лікаря, який сказав, що сон — це дуже важливо для росту та здоров’я; на улюбленого героя мультфільму, який любить спати; на старшого брата або сестру, який чи яка слухняно йде спати. Також ви можете створити спеціального друга для сну — це може бути іграшка, подушка або ковдра — який буде чекати на дитину у ліжку та хотіти спати разом з нею.

Нагадаємо, що для гарного сну потрібно уникати синього світла на телефоні. Для цього не потрібні особливі знання, допоможе лише просте налаштування. А незадовго до літа необхідно подбати про засоби, які допомагають захиститися від комарів і мух — часто ще однієї причини того, що ви можете не виспатися.