Робимо нове мило із залишків старого: два цікаві способи

Два простих лайфхаки допоможуть вам заощадити

Коли вдома залишаються залишки мила, не поспішайте їх викидати, адже на основі них можна створити нове мило своїми руками, яке нічим не відрізнятиметься від покупного. І тому є кілька способів. "Телеграф" розповідає, як швидко та просто зробити мило із залишків у домашніх умовах.

Для першого способу потрібно лише залишки старого мила та поліетиленовий пакет. Так, пакет із вмістом необхідно помістити в мікрохвильову піч і розігрівати протягом 1-2 хвилин (час залежить від кількості шматочків). Потім слід дістати розігріте мило і сформувати його в один шматочок, поки вона гаряче і піддається ліпленню. Далі мило потрібно покласти в холодильник і залишити, доки воно не затвердіє.

Щоб зробити мило своїми руками за другим способом, вам знадобиться:

залишки старого мила;

вода;

терка;

посуд для мікрохвильової печі;

мильниця або інша відповідна форма;

харчова плівка.

Спочатку потрібно натерти на тертці шматочки мила, зібрати в одну миску і розігріти в мікрохвильовій печі. Додайте по одній столовій ложці води на кожну чашку мильної стружки.

Потім миску знову потрібно поставити в мікрохвильову піч на 30 секунд, після чого розмішати вміст. Отриману масу потрібно перекласти в довгасту ємність (підійде мильниця) і обернути харчовою плівкою. На відміну від минулого способу, мило класти в холодильник не потрібно, а натомість необхідно почекати кілька днів, поки воно затвердіє.

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