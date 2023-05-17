Три предмети на кухні, які можна очистити сіллю: дієві лайхаки

За допомогою доступного інгредієнта можна навести лад з кавомашиною, обробною дошкою та столовим приладдям зі срібла

Не всі люблять використовувати для прибирання будинку хімічні засоби з магазину. Практично завжди можна знайти альтернативу за допомогою доступних підручних засобів. Один із незамінних помічників на кухні — сіль, яка, до слова, іноді використовується і при пранні.

За допомогою звичайної солі ви можете без зайвого клопоту очистити кілька предметів на вашій кухні. Про дієві лайфхаки розповідає видання Express.

Чищення кавомашини

Додайте суміш солі та льоду в резервуар для води кавоварки. Потім запустіть прилад як завжди. Ретельно промийте перед приготуванням напоїв.

Чищення обробних дощок

Натріть дошку сіллю, а потім промийте гарячою водою, щоб продезінфікувати і дезодорувати.

Чищення столового срібла

Для цього лайфхаку вам потрібні алюмінієва фольга, сіль та гаряча вода. Помістіть срібло в миску, застелену алюмінієвою фольгою, додайте гарячу воду й сіль і залиште на кілька хвилин, перш ніж промити та висушити.

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