Три предмети на кухні, які можна очистити сіллю: дієві лайхаки
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За допомогою доступного інгредієнта можна навести лад з кавомашиною, обробною дошкою та столовим приладдям зі срібла
Не всі люблять використовувати для прибирання будинку хімічні засоби з магазину. Практично завжди можна знайти альтернативу за допомогою доступних підручних засобів. Один із незамінних помічників на кухні — сіль, яка, до слова, іноді використовується і при пранні.
За допомогою звичайної солі ви можете без зайвого клопоту очистити кілька предметів на вашій кухні. Про дієві лайфхаки розповідає видання Express.
Чищення кавомашини
Додайте суміш солі та льоду в резервуар для води кавоварки. Потім запустіть прилад як завжди. Ретельно промийте перед приготуванням напоїв.
Чищення обробних дощок
Натріть дошку сіллю, а потім промийте гарячою водою, щоб продезінфікувати і дезодорувати.
Чищення столового срібла
Для цього лайфхаку вам потрібні алюмінієва фольга, сіль та гаряча вода. Помістіть срібло в миску, застелену алюмінієвою фольгою, додайте гарячу воду й сіль і залиште на кілька хвилин, перш ніж промити та висушити.
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