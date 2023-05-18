Як відполірувати фари: простий та дешевий спосіб

Цей лайфхак заощадить час та гроші, а результат здивує

Яскравість й прозорість фар не лише додають естетики вашому автомобілю, а й відіграють важливу роль у безпеці водіння. Згодом фари можуть пожовтіти та потьмяніти, погіршуючи видимість. Але відполірувати їх можна не звертаючись до автомайстрів і не витрачаючи багато грошей.

Легким способом відполірувати фари поділився в TikTok один з автомобілістів.

Як відполірувати фари в домашніх умовах

Для того, щоб повернути фарам вашого авто блиск і прозорість, вам знадобиться лише зубна паста і паперова серветка. Нанесіть зубну пасту на фару і добре розітріть, щоб вона покрила всю поверхню. За допомогою паперової серветки протирайте фару, поки зубна паста не почне зникати й ви не побачите, що фара стала чистішою і прозорішою.

Раніше "Телеграф" розповідав, який побутовий засіб категорично не можна використовувати для миття авто.