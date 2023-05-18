Соломинка для коктейлю вирішить найпоширенішу проблему з каналізацією: що потрібно з нею зробити

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Забита раковина у ванній – біда багатьох господарок. Причиною часто є волосся, яке ми втрачаємо під час миття. Цю проблему важко запобігти, але можна вирішити простим домашнім трюком.

Найпоширенішим засобом для прочищення зливу є суміш соди та оцту. Але існує альтернатива. Все, що вам потрібно, це ножиці та пластикова трубочка для пиття. Завдяки їм ви позбавитеся необхідності використовувати хімічні препарати або викликати сантехніка для прочищення каналізації.

Як прочистити забитий волоссям злив у ванній

Візьміть пластикову соломинку і за допомогою ножиць зробіть надрізи з боків, щоб вийшли маленькі зубчики. Відігніть зубчики назовні й вставте соломинку в злив. Посуньте трубочку з боку на бік і вгору-вниз. Якщо ви зіткнулися з опором, не застосовуйте силу, щоб не зламати предмет і не залишити його шматочки в каналізації. Витягніть соломинку і видаліть волосся, що осіло на ній.

Пластикова соломинка для пиття зазвичай дуже маленька, тому вона досягає важкодоступних місць, де з'явився бруд. Цей метод слід систематично повторювати та обов’язково щоразу, коли вода тече повільніше і ви підозрюєте, що слив забитий.

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