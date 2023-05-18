Навіщо досвідчені господині засовують в унітаз повітряну кульку: геніальний трюк

Є місце в унітазі, яке найважче відчистити від іржі та нальоту

Місце під обідком унітаза є найбільш важкодоступною областю, яка потребує очищення. Тут накопичується іржа і наліт, які викликають неприємний запах, і якого позбутися досить складно.

Очищення цієї області звичайними щітками викликає певні труднощі, проте існує дивовижна і незвичайна порада, яка допоможе швидко розв'язати цю неприємну проблему. Для цього досвідчені господині використовують повітряну кульку, пише cpykami.

Як легко почистити під обідком унітаза

До надувної кульки прив’яжіть мотузку. У невелику ємність налийте 400 мл оцту, додайте 1 столову ложку мийного засобу для посуду і ретельно перемішайте. Приклейте до кульки невеликий шматочок скотчу. Помістіть повітряну кульку в унітаз так, щоб вона повністю перекрила злив. Потім вилийте підготовлений очисний розчин в унітаз. Наповніть унітаз теплою водою до верху і залиште його в такому стані на 3 години.

Після цього почистіть унітаз щіткою. Після завершення прибирання витягніть повітряну кульку зі зливу і проткніть її в тому місці, де був приклеєний скотч. Завдяки йому кулька буде акуратно здуватися, і вона не лусне, викликаючи бризки.

Ніхто не посперечається з тим, що всі ми хочемо чистоти та затишку у своїй ванній кімнаті. Раніше "Телеграф" писав, як приготувати домашній ароматизатор для туалету із підручних засобів.