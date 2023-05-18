Ваші продукти будуть у цілості та безпеці: ефективні рішення для відлякування харчової молі

Три натуральні засоби, які розв'яжуть проблему з міллю на раз-два

Харчова міль — це дуже докучливі комахи, які легко можуть вторгнутися на вашу кухню і оселитися у ваших продуктах: борошно, рис або макарони. Ці метелики не такі небезпечні для здоров’я, проте при їхньому вигляді у вашій їжі апетит явно втрачається. Зазначимо, що моль швидко розмножується, тому не гайте час і починайте з нею боротися.

Насамперед викидайте упаковки, які вже були розкриті та заражені комахами, пише santeplus. А потім застосуйте такі натуральні засоби, і ви забудете про проблему з міллю.

Як позбутися харчової молі

Лавровий лист

Хоча харчова міль любить усі види сухих продуктів, вони ненавидять та уникають певних різких запахів, серед яких і лавровий лист. Розкидайте кілька аркушів по шафах і полицях, і спостерігайте, як міль зникає з вашого будинку. Не забувайте "оновлювати" лаврові листи кожні 5-7 днів, щоб не втрачати ефекту.

Гвоздика

Гвоздика має особливо відштовхувальний для цих комах запах. І не те щоб харчова міль, мухи та комарі теж не витримують. Все, що вам потрібно зробити, це покласти кілька сушених гвоздик на невеликі шматочки тканини. Скласти їх і покласти все на полиці та в ящики, де завелася міль.

Часник

Це дуже ефективний спосіб знищити всіх небажаних метеликів. Метод дуже простий: візьміть нарізаний зубчик часнику, потріть його об бавовняну тканину, потім залиште на деякий час на відкритому повітрі, а потім покладіть у місце, де оселилася міль.

Небажаним гостем у будинку є не лише моль, а й інші комахи. Раніше "Телеграф" розповідав, які натуральні засоби допоможуть позбутися павуків у житлі, поки вони не "захопили" своїм павутинням ваші "квадрати".