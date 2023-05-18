Розпиліть на підвіконня цю суміш і пліснява зникне назавжди: хитрість досвідчених господинь

Цвіль навколо вікон – поширена проблема

Цвіль отруйна і небезпечна для здоров’я. Цей грибок із синім або зеленим відтінком найчастіше з’являється у місцях із підвищеною вологістю. На щастя, є ефективні засоби боротьби з нею.

Цвіль може з’явитися саме на вікні, на рамах та підвіконнях, адже грибок любить холодні, погано провітрювані та вологі місця, пише santeplus. Ефективний спосіб позбавитися цієї проблеми, яким активно користуються досвідчені домогосподарки — це оцет. Як він працює – читайте далі.

Як позбутися плісняви навколо вікон оцтом

Перше, що потрібно зробити, це захистити себе перед початком його застосування: надягніть маску, окуляри та рукавички. Після цього протріть підвіконня паперовим рушником. У пульверизатор налийте склянку оцту і обприскуйте ті місця, де з’явилася пліснява, і залиште засіб на годину. Потім потріть плями щіткою і протріть підвіконня чисто паперовими рушниками.

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