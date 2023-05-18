Навіщо посипати джинси цукром перед пранням: хитрість, яка дозволяє уникнути серйозної проблеми

Цукрова вода — чудовий засіб для чищення джинсів.

Зазвичай, коли стираєш улюблені джинси, щоразу боїшся, що вони линяють через невідповідні або надто агресивні засоби. Більше не потрібно турбуватися про це, адже є природні рішення, які можуть ідеально очистити ваші штани без будь-якого ризику.

Щоб джинси не полиняли, секрет полягає в попередньому пранні. Просто замочіть їх у розчині води, цукру та оцту перед машинним пранням, пише santeplus. Таким чином ви помітите, що ваші джинси довше збережуть свій яскравий колір.

Як прати джинси, щоб вони не линяли

Налийте в таз від 5 до 7 літрів теплої води та додайте 1 склянку столового оцту 9% та 2-3 столові ложки цукрової пудри.

Ретельно перемішайте всі інгредієнти і замочіть у цьому розчині джинси на 40-50 хвилин.

Потім вийміть їх із миски, швидко промийте, завантажте в пральну машину і виперіть як завжди.

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