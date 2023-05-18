Таропрогноз на 19 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

Не варто ігнорувати поради цього дня

У п’ятницю, 19 травня 2023 року, деякі можуть зіткнутися з труднощами та випробуваннями, проте інші навпаки можуть несподівано знайти відповідь на хвилююче питання.

Про це говорять Таро, які випали у розкладі на дев’ятнадцятий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Самітник, перевернутий Король кубків, Король мечів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Самітник

Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, — карта вказує на те, що Ваша інтуїція буде гострішою, ніж раніше. Також не пропускайте повз вуха поради, можливо в них буде критися відповідь на питання, що хвилює Вас.

Перевернутий Король кубків

У цьому положенні карта попереджає, що у п’ятницю Ви можете втратити щось, а також зустрітися з нечесністю, підступністю та обманом. Будьте обережні при спілкуванні з людьми цього дня, — хтось із них може носити маску.

Король мечів

Ще ця карта відома як "Влада", і вона вказує на те, що найближчим часом доля може влаштувати Вам "іспит", невелике випробування, але силою ясного розуму та рішучості Ви впораєтеся з ним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розоритися до кінця року за картами Таро.