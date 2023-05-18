Впорається навіть дитина: простий спосіб, як полагодити блискавку на куртці

Щоб вирішити проблему знадобиться від сили хвилина часу

Блискавка на куртці є однією з речей, які найчастіше виходять з ладу у всьому гардеробі. Втім, існують способи, як не тільки легко звільниться з такого одягу, але й швидко та дешево його полагодити.

"Телеграф" розповідає про те, як полагодити блискавку за допомогою пластикової трубочки.

Так, наприклад, бігунок на блискавці може вилітати через пошкодження штифта, який вставляється в нижній стопор. Після того, як ви повернете його на місце, штифт потрібно полагодити і зробити це можна самостійно. Для цього знадобиться лише нитка з голкою та пластикова трубочка.

Для цього вам необхідно ножицями розрізати вздовж трубочку, встановити на місце, де розташовувався штифт, а після відрізати зайве.

Далі просто пришиваємо пластик до вашої речі та задоволені собою насолоджуємось робочою застібкою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як швидко заправити нитку в голку. Є цілих три китайські лайфхаки, які допоможуть упоратися з проблемою.

Також ми повідомляли про те, як легко відчистити світлу пару взуття. Достатньо лише дістати з холодильника лимон та видавити з нього трохи соку.