Інгредієнт для порятунку вашої білизни: як відбілити речі за допомогою популярного аптечного засобу

Хитрість, щоби білі речі знову засяяли.

Біла білизна з часом тьмяніє і жовтіє: через забруднення та поту, який створює жовті ореоли, одяг може втратити свій блиск. На щастя, за допомогою одного простого інгредієнта, який ви обов’язково знайдете у своїй аптечці, можна повернути своїй білизні первозданний вигляд.

Саліцилова кислота або аспірин — це не тільки відмінне жарознижувальне та знеболювальне, але і відмінний помічник під час прання, пише santeplus. Щобільше, ці ліки мають не один козир у рукаві, і він може надати вам безліч "послуг". Однак сьогодні говоримо про те, як за його допомогою вибілити речі.

Як відбілити одяг аспірином

Замочіть білизну в тазі з розчином аспірину в гарячій воді або додайте кілька таблеток прямо в порошкоприймач і запустіть пральну машину. Речі знову стануть білими, і, крім того, аспірин допоможе видалити вапняний наліт із вашої пралки.

Також завдяки своїм компонентам аспірин має дивовижні властивості видалення плям. Якщо у вас є стійкі плями на одязі, особливо сліди поту на футболках та сорочках, приготуйте пасту з подрібненого аспірину та води, нанесіть її на пляму, потріть та залиште для впливу. Потім завантажте білизну в пральну машину, та виперіть як завжди.

Раніше "Телеграф" писав, навіщо потрібно вивертати речі перед тим, як покласти їх у пральну машинку. За незнанням одного правила стоїть великий ризик назавжди зіпсувати улюблену річ.