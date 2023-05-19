Рецепт засобу для чищення з 2 інгредієнтів, від якого засяє вся кухня

Цей універсальний засіб відмиє все на кухні та ванній кімнаті

Щомісяця ми витрачаємо значні суми на покупку мийних засобів для дому. Однак, попри їхню високу ціну, вони не завжди ефективно справляються із сильними забрудненнями.

Замість того, щоб експериментувати з новими дорогими продуктами, спробуйте приготувати універсальний очисний гель зі звичайного засобу для миття посуду. Цей метод перевершить усі ваші очікування і принесе відмінні результати, пише cpykami.

Як приготувати універсальний засіб для чищення

Вилийте склянку засобу для миття посуду в миску. Додайте склянку води та дві столові ложки солі. Ретельно перемішайте всі інгредієнти та перелийте отриманий засіб у пляшку. Готовий засіб чудово підходить для очищення раковини на кухні, нагару з каструль та сковорідок, а також, щоб повернути блиск столовим приборам.

Суміш, що складається з мийного засобу, води та солі, може замінити дорогі засоби для ванної кімнати. Вона легко впорається з очищенням сантехніки та наповнить ванну приємним ароматом.

Раніше "Телеграф" писав, яким бюджетним інгредієнтом можна ефективно відмити вікна та дзеркала до блиску. Цей продукт допоможе швидко замінити магазинний засіб.