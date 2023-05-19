Ця пряність віджене мошок і тарганів з вашої оселі: перевірений рецепт

Рецепт розчину від комах із натуральних інгредієнтів

Позбутися неприємних комах, які постійно турбують у домашній обстановці, може бути складним завданням. Якщо можна легко відлякати міль у шафі за допомогою певних ароматів, то з мошками, комарами і навіть тарганами ситуація дещо відрізняється.

Простим, але ефективним методом боротьби з комахами є використання гвоздики разом зі столовим оцтом, пише cpykami. Створення розчину з цих двох інгредієнтів допоможе повністю позбавитися шкідників у вашій оселі.

Як позбутися комах у будинку

У пульверизаторі змішайте 1 склянку столового оцту і додайте 3 чайні ложки гвоздики. Дозвольте суміші вистояти протягом двох годин. Потім розпорошіть отриманий настій на рослини та місця, де зазвичай з’являються мошки, такі як штори та вікна, а також місця, де можуть бути комарі, таргани та інші комахи.

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